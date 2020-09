Liverpool, Thiago Alcantara è positivo al Covid-19 (Di martedì 29 settembre 2020) Thiago Alcantara, neo acquisto del Liverpool, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato quest’oggi il club inglese attraverso una breve nota nella quale si legge che il calciatore è in isolamento dopo aver mostrato dei lievi sintomi. L’ex Bayern e Barça, out nella gara di ieri contro l’Arsenal, è comunque in “buone condizioni di salute“. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020), neo acquisto del, è risultatoal Coronavirus. Lo ha comunicato quest’oggi il club inglese attraverso una breve nota nella quale si legge che il calciatore è in isolamento dopo aver mostrato dei lievi sintomi. L’ex Bayern e Barça, out nella gara di ieri contro l’Arsenal, è comunque in “buone condizioni di salute“.

