Il Re Leone, in arrivo un prequel diretto dal Premio Oscar Barry Jenkins (Di martedì 29 settembre 2020) Una nuova avventura ambientata nella Savana arriverà presto sul grande schermo: Walt Disney Studios produrrà ufficialmente il prequel de Il Re Leone. Secondo le prime indiscrezioni, Jeff Nathanson avrebbe già iniziato a lavorare allo script di questo nuovo progetto diretto da Barry Jenkins. Nel 2019, Disney produsse un film con grafica fotorealistica intitolato Il Re Leone (qui trovate la recensione). Si tratta del rifacimento in CGI del lungometraggio uscito nel 1994 (un indimenticabile film animato). diretto da Jon Favreau, il film incassò quasi 1,7 miliardi di dollari al box office (diventando il 7° film con maggiori incassi della storia del cinema).

Dopo il successo del primo film de Il Re Leone, Disney continua con la politica della riproposizione dei grandi classici d'animazione in formato live-action: come riportato da Deadline, sarebbe s ...

