I Simpson, puntata segreta e angosciante in cui muore Bart: un mistero svelato che sconvolge tutti (Di martedì 29 settembre 2020) Da oltre trent’anni la famiglia Simpson intrattiene milioni di spettatori. Homer, Marge, Maggie, Lisa e Bart sono le colonne portanti della serie animata. E se una di queste venisse a mancare? Sarebbe lo stesso? Pensiamo di no, la morte di un personaggio principale andrebbe a stravolgere la trama e destabilizzare gli equilibri. Non tutti sanno, forse solo i fan più accaniti, che Matt Groening nascondeva un episodio segreto in cui proprio uno dei personaggi principali andava in contro alla morte… “Dead Bart”: l’episodio che ha sconvolto Matt Groening Sono trascorsi moltissimi anni da quando è andata in onda la prima stagione de I Simpson; sembra, però, che sia stata trasmessa incompleta. Voci autorevoli raccontano di un Matt Groening molto agitato, a ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Da oltre trent’anni la famigliaintrattiene milioni di spettatori. Homer, Marge, Maggie, Lisa esono le colonne portanti della serie animata. E se una di queste venisse a mancare? Sarebbe lo stesso? Pensiamo di no, la morte di un personaggio principale andrebbe a stravolgere la trama e destabilizzare gli equilibri. Nonsanno, forse solo i fan più accaniti, che Matt Groening nascondeva un episodio segreto in cui proprio uno dei personaggi principali andava in contro alla morte… “Dead”: l’episodio che ha sconvolto Matt Groening Sono trascorsi moltissimi anni da quando è andata in onda la prima stagione de I; sembra, però, che sia stata trasmessa incompleta. Voci autorevoli raccontano di un Matt Groening molto agitato, a ...

DSciocca : Ormai non posso più guardare neanche i Simpson in pace per distrarmi. Oggi ho beccato la puntata in cui Bart viene… - _Duastan : Ennesima puntata dei Simpson in cui si dimostrano grassofobici e sessisti. Non mi importa se dovrebbe essere satira… - masetipobho : Stavo cercando di capire dove ho già sentito la voce di myriam, e forse ci sono arrivata.. la puntata dei simpson con lady Gaga??! #GFVip - BlackieEdizioni : RT @artdielle: 'Dice la leggenda che non succede più nulla che non sia già accaduto in una puntata dei Simpson.' Con @BlackieEdizioni #Parl… - _fed_UP_ : Il trucco della Contessa mi ricorda quella puntata dei Simpson in cui Homer inventa il fucile per truccare e lo pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Simpson puntata ?? I Simpson: come rivedere puntata del 28 settembre Bellacanzone Le foto di Loretta Goggi

Mara Venier a Stefano Coletta: "Facciamo un programma Loretta Goggi, Romina Power e la sottoscritta" Nell'ultima puntata di Domenica In le prime ospiti ad accomodarsi nel salotto di Mara Venier sono s ...

I Simpson: Grande successo di pubblico per la premiere della stagione 32

La nuova stagione de I Simpson si preannuncia un grande successo, come dimostra il numero di spettatori che si sono collegati per la premiere.

Mara Venier a Stefano Coletta: "Facciamo un programma Loretta Goggi, Romina Power e la sottoscritta" Nell'ultima puntata di Domenica In le prime ospiti ad accomodarsi nel salotto di Mara Venier sono s ...La nuova stagione de I Simpson si preannuncia un grande successo, come dimostra il numero di spettatori che si sono collegati per la premiere.