I guardiani del Recovery Fund

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) L’annuncio di Giuseppe Conte arriva dal palco dell’assemblea di Confindustria. E risponde alla grande questione che pochi minuti prima Carlo Bonomi ha lanciato dallo stesso palco, rivolgendosi proprio al premier. Il presidente degli industriali dice che “se si fallisce sulsi va a tutti a casa”. E Conte tira fuori una carta tenuta nascosta fino ad ora. Questa: una legge che individuerà i soggetti attuatori e responsabili delplan, il piano che il Governo dovrà mettere nero su bianco per ottenere da Bruxelles i 209 miliardi che servono a risollevare il Paese dal Covid. Saranno sei i responsabili, uno per ogni area di intervento, i cosiddetti cluster definiti dalle Linee guida del piano italiano e in cui confluiranno i singoli progetti. La mossa di Conte non risponde ...