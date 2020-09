Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania si commuove parlando di Luca Argentero: “Gli anni più belli…” (Di martedì 29 settembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Myriam Catania ha parlato del proprio ex Luca Argentero. Le sue parole hanno mostrato un Grande affetto che, nonostante la fine della loro storia d’amore, li lega ancora. La celebre doppiatrice è apparsa visibilmente commossa, ripensando al passato. Ecco cosa ha detto. L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 ha sollevato molte questioni. Ormai quasi tutti i concorrenti hanno discusso con Franceska Pepe, modella e “ex” di Vittorio Sgarbi. A cadere nelle provocazioni della ragazza sono state recentemente Stefania Orlando e Adua Del Vesco. Tuttavia, la puntata di ieri ci ha regalato anche momenti emozionanti: uno di questi è stato ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Durante la puntata delVip di ieri sera,ha parlato del proprio ex. Le sue parole hanno mostrato unaffetto che, nonostante la fine della loro storia d’amore, li lega ancora. La celebre doppiatrice è apparsa visibilmente commossa, ripensando al passato. Ecco cosa ha detto. L’ultima diretta delVip 5 ha sollevato molte questioni. Ormai quasi tutti i concorrenti hanno discusso con Franceska Pepe, modella e “ex” di Vittorio Sgarbi. A cadere nelle provocazioni della ragazza sono state recentemente Stefania Orlando e Adua Del Vesco. Tuttavia, la puntata di ieri ci ha regalato anche momenti emozionanti: uno di questi è stato ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - golretzka2 : @_ssiimonaa_ Devi andare sul canale 'grande fratello vip multiregia' poi appena si apre, in basso a sinistra puoi scegliere la regia - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ricorda la fidanzata morta in un incidente: “Lei era vita” -