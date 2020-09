Giuseppe Conte | resiliente e antifragile Ora è il momento che diventi un ‘costruttore’

(Di martedì 29 settembre 2020) Nella sua corsa a ostacoli, riuscirà il governoII a reggere la prossima sfida? Dopo aver doppiato efficacemente la Fase Uno, ilnimento di una pandemia sconosciuta attraverso un severo lockdown, poi superata brillantemente la Fase Due, la ritessitura di rapporti con i partner europei grazie alla riconquistata credibilità (anche grazie alla partecipazione attiva all’elezione del presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen), ora il premier si appresta in prima persona a guidare il Paese tra le secche e gli scogli affioranti della Fase Tre: indirizzare i cospicui finanziamenti europei del Recovery Fund a una sorta di risanamento nazionale dai numerosi malanni che ci affliggono da decenni. In primo luogo il declino economico, con i conseguenti impatti sociali e civili. Una domanda che investe direttamente la figura ...

matteosalvinimi : ?? La mia intervista a “Il Tempo” sul mio processo di sabato a Catania, leggetela e se vi piace condividete e comme… - Rinaldi_euro : Guido Crosetto pessimista sul futuro dell'Italia: 'Giuseppe Conte ci farà fallire, siamo all'ultima chiamata' - Inter : KICK OFFLa conferenza di inizio stagione di mister Antonio Conte e del CEO sport Giuseppe Marotta - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Nella sua corsa a ostacoli, riuscirà il governo Conte II a reggere la prossima sfida?' [LEGGI] - ilfattoblog : 'Nella sua corsa a ostacoli, riuscirà il governo Conte II a reggere la prossima sfida?' [LEGGI] -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Il Tempo

Il premier: "L'emolumento del presidente Inps risulta in linea o inferiore a quelli dei vertici di istituti paragonabili". Ma non è questo il tema: "Si lavori per chi aspetta ancora la cassa integrazi ...Il presidente della Regione Piemonte ne ha discusso con il collega della Regione Liguria. Insieme, i due governatori invieranno una lettera al Governo ...