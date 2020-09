Focolaio con 14 positivi nel Genoa | l’infettivologo Bassetti | «Può essere la Waterloo dei tamponi» L’inganno dei test negativi e degli asintomatici

Leggi su open.online

(Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre Matteo, direttore dell’ospedale San Martino di Genova, ha commentato su Facebook quanto successo nel, che ieri ha comunicato di aver trovato 14 tesseratial Coronavirus. «Quello che sta accadendo al– ha scritto – potrebbe rappresentare ladei»., in conflitto aperto con chi, come Andrea Crisanti, propone un uso massiccio deidiagnostici per controllare l’andamento dell’epidemia, ha insistito sulla «falsa patente dità» data dai. «Ipossono dare, da una parte una falsa patente di ...