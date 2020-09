Cotonavoirus | bollettino del 29 settembre | 24 morti e 1 648 contagi Paura per il cluster del Genoa calcio

(Di martedì 29 settembre 2020) Ventiquattroper coronavirus, in tutt'Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, 28, erano stati sedici. E si sono registrati 1.648 nuovi casi (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. C'è da aggiungere che il mondo delè in subbuglio per ildel: 14 positivi, di cui undici calciatori e tre componenti dello staff

