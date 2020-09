Coronavirus in Europa, mentre le Istituzioni litigano i casi continuano a crescere (Di martedì 29 settembre 2020) L’Europa teme la seconda ondata di Coronavirus. Alcuni Paesi, in particolare Francia, Spagna, Regno Unito e Germania sono già al limite. I contagi sono alti, e il rischio di far collassare gli ospedali e le terapie intensive è reale. La curva sta intimorendo molto i governi, addirittura in Francia si pensa che “le terapie intensive possano essere piene il 10 ottobre”. Tuttavia, questi Paesi rifiutano la possibilità di un nuovo lockdown, nonostante sia stato dimostrato che è l’unico vero metodo per proteggersi quando i numeri crescono velocemente. E invece che trovare una soluzione alternativa, si dedicano alla discussione. >>Leggi anche: Covid, il bollettino di oggi: 1.648 nuovi casi e 23 morti nelle ultime 24 ore Coronavirus in Europa, il caso ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020) L’teme la seconda ondata di. Alcuni Paesi, in particolare Francia, Spagna, Regno Unito e Germania sono già al limite. I contagi sono alti, e il rischio di far collassare gli ospedali e le terapie intensive è reale. La curva sta intimorendo molto i governi, addirittura in Francia si pensa che “le terapie intensive possano essere piene il 10 ottobre”. Tuttavia, questi Paesi rifiutano la possibilità di un nuovo lockdown, nonostante sia stato dimostrato che è l’unico vero metodo per proteggersi quando i numeri crescono velocemente. E invece che trovare una soluzione alternativa, si dedicano alla discussione. >>Leggi anche: Covid, il bollettino di oggi: 1.648 nuovie 23 morti nelle ultime 24 orein, il caso ...

Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all’estero in zone a rischio per il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l’Italia come una meta possibile, perché non a rischio, segnalando fra l ...

Taobuk Festival a Messina per discutere 10 Idee sul futuro dell’Europa dopo la Pandemia

La Conferenza si snoderà in sessioni di problem solving che si svolgeranno nei giorni successivi a Taormina, con un’approfondimento stimolato da una platea di cittadini dell’Unione scelti tra l’opinio ...

Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l'Italia come una meta possibile, perché non a rischio, segnalando fra l ...

La Conferenza si snoderà in sessioni di problem solving che si svolgeranno nei giorni successivi a Taormina, con un'approfondimento stimolato da una platea di cittadini dell'Unione scelti tra l'opinio ...