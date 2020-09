Coronavirus | Conte | ' molto da fare | ora andare oltre l' emergenza' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) (Adnkronos) - "L'Italia, in quanto prossima Presidenza del G20 e partner del Regno Unito per il COP-26, è pienamente impegnata a costruire, facilitare e promuovere gli sforzi multilaterali verso un mondo più verde, più equo e più sano - assicura-. In questo spirito, ci concentreremo su tre dimensioni chiave dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi: Persone, Pianeta e Prosperità. Le politiche inclusive e incentrata sulle persone, la protezione dell'ambiente e l'utilizzo della rivoluzione digitale saranno tra i punti salienti della nostra agenda". "La salute globale sarà anche al centro di un vertice globale che l'Italia ospiterà durante la nostra presidenza del G20 nel 2021, insieme alla Commissione europea. Non saremo in grado di sconfiggere questa pandemia fino a quando vaccini, terapie e diagnostica saranno beni ...