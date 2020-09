Conte: “Inzaghi sta facendo bene, il mercato mina la serenità dei giocatori” (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato il recupero della prima giornata contro il benevento in conferenza stampa. Sarà una gara tosta sotto ogni punto di vista. Inzaghi è un allenatore che sta facendo bene, sono Contento per lui, ha vinto in rimonta meritando. Servirà grande attenzione. Numericamente siamo più protetti, specialmente a centrocampo, e credo che sia importante visto che affrontiamo una stagione anomala. Sul mercato è giusto che rispondano i dirigenti, fino a quando è aperto ogni notizia può minare la serenità dei giocatori che invece hanno bisogno di stabilità. Non so quante altre squadre nel mondo giocano con due ali, un trequartista e due punte: questo assetto porta tanti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato il recupero della prima giornata contro ilvento in conferenza stampa. Sarà una gara tosta sotto ogni punto di vista. Inzaghi è un allenatore che sta, sononto per lui, ha vinto in rimonta meritando. Servirà grande attenzione. Numericamente siamo più protetti, specialmente a centrocampo, e credo che sia importante visto che affrontiamo una stagione anomala. Sulè giusto che rispondano i dirigenti, fino a quando è aperto ogni notizia puòre la serenità dei giocatori che invece hanno bisogno di stabilità. Non so quante altre squadre nel mondo giocano con due ali, un trequartista e due punte: questo assetto porta tanti ...

