Contante addio? Pagamenti con la carta mettono il turbo

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ un quadro dinamico e in evoluzione quello che emerge dall’analisi della domanda di carte di credito per il 2020. Dopo un biennio di stabilità, la diffusione delle carte di credito presso i decisori finanziari in età 18-74 anni risulta in lieve crescita. Nel post lockdown emerge una decisa intensificazione nell’uso delladi credito per i: cresce la frequenza media di utilizzo a 2,9 volte al mese rispetto alle 2,6 del 2019 e alle 2,2 registrate nel 2018 e aumenta la quota di heavy users. E’ quanto tratteggia la 18esima edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments curato da Assofin, Nomisma e Ipsos, con il contributo di CRIF. Si registrano, quindi, interessanti cambiamenti che evidenziano un mind-set più favorevole al possesso e utilizzo della ...