Cercasi libraio "scalzo" alle Maldive, l'annuncio dei sogni: come candidarsi (Di martedì 29 settembre 2020) Sole, libri e spiagge mozzafiato, in un luogo esclusivo, immerso in un paradiso naturale, rigorosamente a piedi nudi. È il lavoro da sogno proposto da un hotel di lusso nelle Maldive che ha pubblicato l'annuncio per un posto da libraio, al quale chiunque può candidarsi. Cercasi libraio "scalzo" alle Maldive, l'annuncio dei sogni: i requisiti Il Soneva Fushi, un resort a 5 stelle sull'atollo di Baa, ha aperto lo scorso dicembre, la prima libreria delle Maldive, l'Ultimate Library e dopo il grande successo nella prima stagione, il negozio riaprirà i battenti a metà ottobre. Ma a causa della pandemia da Covid-19 l'ultimo dei tre librai che era rimasto ha preferito ...

