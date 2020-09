Casa degli orrori: tunisino prende a frustate a figli, moglie costretta a rapporti sessuali incinta (Di martedì 29 settembre 2020) La Casa degli orrori si trovava nel popoloso quartiere dell'Arcella, dietro alla stazione ferroviaria di Padova . L'orco era il papà, un tunisino di 52 anni capace di frustare i suoi tre figli e ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Lasi trovava nel popoloso quartiere dell'Arcella, dietro alla stazione ferroviaria di Padova . L'orco era il papà, undi 52 anni capace di frustare i suoi tree ...

NetflixIT : Una misteriosa catastrofe globale, uno scienziato solitario e degli astronauti che non possono tornare a casa: The… - Stefano02395205 : @PediatriaOggi @Alexia30559 Accogliere senza criterio è deleterio per chi è accolto e per chi accoglie! Il dire acc… - franco56it : Non sono d'accordo. Conte s'ispira al ben noto principio di precauzione : - AmataSalvo : @martinoloiacono La sua e quella degli scappati do casa del #M5S. - umberto_sabella : @Torrenapoli1 Ma esattamente cosa si credeva con 'convivenza' col virus? Significa accettare il rischio del contagi… -