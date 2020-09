Bene confiscato alla mafia: siglato accordo di programma tra Comune e Università (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuova importante giornata per il recupero ad una funzione pubblica dell’ex Cementificio Ciotta in contrada Olivola, confiscato dalla Magistratura sulla base delle leggi antimafia. siglato questo pomeriggio un accordo di programma tra Comune e Università del Sannio per ripristinare la funzionalità della struttura e destinarlo cosi alla città. Presenti questo pomeriggio alla formale sottoscrizione degli atti il Prefetto Francesco Cappetta, il procuratore Aldo Policastro, il Questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale, il colonnello Mario Intelisano e il referente di Libera Benevento Michele Martino. Dunque le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutivento – Nuova importante giornata per il recupero ad una funzione pubblica dell’ex Cementificio Ciotta in contrada Olivola,Magistratura sulla base delle leggi antiquesto pomeriggio unditrae Università del Sannio per ripristinare la funzionalità della struttura e destinarlo cosicittà. Presenti questo pomeriggioformale sottoscrizione degli atti il Prefetto Francesco Cappetta, il procuratore Aldo Policastro, il Questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale, il colonnello Mario Intelisano e il referente di Liberavento Michele Martino. Dunque le ...

