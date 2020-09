Antonio De Marco: l’uomo arrestato per l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta (Di martedì 29 settembre 2020) É stato arrestato un uomo accusato di aver ucciso l’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre. Si chiama Antonio De Marco, ha ventuno anni ed è studente di Scienze infermieristiche dell’ateneo leccese, attualmente impegnato in un tirocinio presso l’ospedale “Vito Fazzi” della città pugliese. Omicidio della coppia di Lecce, arrestato il presunto omicida: è uno studente ventunenne Originario di Casarano, grosso centro in provincia di Lecce, Antonio De Marco – che non ha confessato – conosceva la coppia e aveva abitato fino a qualche tempo fa nell’appartamento dove si è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) É statoun uomo accusato di aver ucciso l’arbitroDee della sua fidanzata, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre. Si chiamaDe, ha ventuno anni ed è studente di Scienze infermieristiche dell’ateneo leccese, attualmente impegnato in un tirocinio presso l’ospedale “Vito Fazzi” della città pugliese. Omicidio della coppia di Lecce,il presunto omicida: è uno studente ventunenne Originario di Casarano, grosso centro in provincia di Lecce,De– che non ha confessato – conosceva la coppia e aveva abitato fino a qualche tempo fa nell’appartamento dove si è ...

