Alvaro Morata dopo il ritorno alla Juventus trova la prima gioia da neo bianconero: è nato Edoardo, il terzo figlio con Alice Campello Il nuovo bomber della Juventus, Alvaro Morata, è arrivato a Torino la scorsa settimana per cominciare la sua seconda avventura con la maglia bianconera e pochi giorni dopo è di nuovo diventato … Questo articolo Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo genitori: "Benvenuto Edoardo" è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - rtl1025 : ?? L'attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro #Morata, è diventato papà per la terza volta, a renderlo noto è stat… - _portamivia_ : RT @perchetendenza: 'Edoardo': Perché è nato il terzo figlio di Álvaro Morata e Alice Campello - cgxx178 : RT @perchetendenza: 'Edoardo': Perché è nato il terzo figlio di Álvaro Morata e Alice Campello -

Ad annunciarlo il calciatore con un post su Instagram: "Benvenuto al mondo figlio, tu e tua mamma siete fantastici" ...

Juventus – Gli auguri della società a Morata sui social

Il club bianconero, attraverso un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, si complimenta con l'attaccante spagnolo per la nascita del suo terzo figlio ...

