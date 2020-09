Allegri continua a cercare casa, Leonardo potrebbe portarlo al PSG (Di martedì 29 settembre 2020) Allegri si riavvicina al PSG. Tuchel in bilico e Leonardo pensa a super Max Massimiliano Allegri continua la sua avventura da svincolato. L’ex Juve è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 29 settembre 2020)si riavvicina al PSG. Tuchel in bilico epensa a super Max Massimilianola sua avventura da svincolato. L’ex Juve è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CordataRomana : Allora, Fienga nun vòle caccià Fonseca e da ciò che scriveno i giornali sua stamattina probabilmente è vero. Poi se… - PinelliWeb : @KarlOne71 Un punto guadagnato, non c'è dubbio. C'è una cosa però che non mi va proprio giù, che ci sia Pirlo, Sarr… - miciogattomicio : @clape87 1/2 Beh ci hanno detto che 'questa squadra era difficilmente migliorabile', quando sia Allegri prima che S… - LongTakeCafe : Figa. Stimo #Pirlo, gli voglio bene, ho fiducia in lui. Ma posso dirlo? Posso? Continua a mancarmi #Allegri. .. #ROMJUV #romajuve - Tiaguinho_1973 : @jerryscottismo Questa continua perculazio (desinenza non a cazio) permette a na masnada di giornalai,radiolari,amm… -