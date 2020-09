“Alessandro Haber è morto” | il finto tweet sulla sua morte scatena la polemica

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020) Alessandro, quelsuaha fatto il giro del web eto le reazioni degli utenti social. Alessandro(fonte Instagram @alessandro)A rendere la notizia ancora più vera, il fatto che ilè partito dall’account ufficiale di Rai 2 in cui con grande rammarico si annunciava la perdita dell’attore. L’annuncio è avvenuto mentre in tv andava la puntata di Maledetti amici miei, seguita da spezzoni in cui era presenteper commemorarlo. Ma dopo questo teatrino, la Rai ha chiarito che l’attore era vivo e vegeto, ma era vittima di uno scherzo dei suo colleghi. Ilsua ...