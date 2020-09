Wasteland 3 è solo l' inizio | inXile sta lavorando a ' nuovi fantastici RPG'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il boss di, Brian Fargo, ha pubblicato un paio di tweet interessanti. In primo luogo, rispondendo a un fan, ha detto cheEntertainment stameravigliosi giochi di ruolo, sebbene abbia anche notato che questi titoli richiederanno molto tempo per essere realizzati.In seguito, poco dopo, ha chiarito che il secondo gioco di ruolo non ancora annunciato; attualmente "agli inizi della pre-produzione", il che suggerisce che ci vorranno diversi anni prima di poterlo effettivamente giocare., acquisito da Microsoft insieme a Obsidian Entertainment un paio di anni fa,; già noto per essere al lavoro su un grande gioco di ruolo di nuova generazione che lo stesso Fargo ha confermato sarà sviluppato utilizzando ...