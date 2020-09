Reddito di cittadinanza: Conte vuole riformarlo (Di lunedì 28 settembre 2020) Conte taglia col passato: dicendo addio a Quota 100, annuncia l’intenzione di riformare il Reddito di cittadinanza; ecco come Lo ha annunciato a Trento lo scorso 26 Settembre: Conte vuole riformare il Reddito di cittadinanza. In particolare, l’idea del Premier sarebbe quella di approntare un sistema informatico che, mettendo i contatto domanda e offerta di lavoro (quindi beneficiari del sussidio e aziende) aiuti anche a stanare i cosidetti “furbetti”, coloro che cioè continuano a percepire bellamente il sussidio pur avendo rifiutato più e più offerte di lavoro. Nel frattempo, Di Maio ha invitato le amministrazioni comunali ad approvare regolamenti che permettano di reclutare i beneficiari del Reddito di ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020)taglia col passato: dicendo addio a Quota 100, annuncia l’intenzione di riformare ildi; ecco come Lo ha annunciato a Trento lo scorso 26 Settembre:riformare ildi. In particolare, l’idea del Premier sarebbe quella di approntare un sistema informatico che, mettendo i contatto domanda e offerta di lavoro (quindi beneficiari del sussidio e aziende) aiuti anche a stanare i cosidetti “furbetti”, coloro che cioè continuano a percepire bellamente il sussidio pur avendo rifiutato più e più offerte di lavoro. Nel frattempo, Di Maio ha invitato le amministrazioni comunali ad approvare regolamenti che permettano di reclutare i beneficiari deldi ...

