Quota 100 e Reddito di cittadinanza, Conte II saluta Conte I (Di lunedì 28 settembre 2020) Ventiquattr'ore. Tanto sono bastate a Giuseppe Conte per archiviare quasi definitivamente l'era gialloverde. O meglio, per superare l'anima della vecchia alleanza fra Lega e M5s. E così facendo ha anche ripudiato un po' se stesso, visto che di quell'esecutivo lui era il Presidente del Consiglio. Senza annunci clamorosi, quasi in sordina, come suo solito, il premier ha bocciato le due misure economiche simbolo di quella esperienza (insieme con i Decreti sicurezza di cui la modifica è stata già annunciata): Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Metaforicamente il Conte II ha strappato la foto più emblematica del Conte I, senza colpo ferire e come se lui in quell'immagine non ...

marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - irritatrix : RT @ladyonorato: Dopo che per mesi lo hanno rivendicato come un successo anche loro, i 5stelle voteranno per rinnegare quota 100 e tornare… - nariucciopetra1 : RT @alebarbano: Conte 2 si è accorto dopo due anni che il reddito di cittadinanza e Quota 100, varati da Conte 1, sono un attacco al lavor… -