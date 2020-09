Persone fisiche e condomini: chi può accedere al superbonus 110% (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i soggetti destinatari del superbonus 110% per le spese di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica degli immobili, sostenute a partire dal 1° luglio 2020, troviamo al primo posto Persone fisiche e condomini. Persone fisiche e detenzione dell’immobile Le Persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% se effettuano uno degli specifici lavori previsti dall’art. 119 del DL34/2020 su immobili che detengono fuori dall’esercizio di impresa arte e professione. L’immobile può essere: posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i soggetti destinatari delper le spese di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica degli immobili, sostenute a partire dal 1° luglio 2020, troviamo al primo postoe detenzione dell’immobile Lepotrannoalse effettuano uno degli specifici lavori previsti dall’art. 119 del DL34/2020 su immobili che detengono fuori dall’esercizio di impresa arte e professione. L’immobile può essere: posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o ...

Con la circolare n. 24/E/2020 l'Agenzia dell'Entrate restringe sorprendentemente l'ambito applicativo del bonus.

