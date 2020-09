Pedullà: “Llorente chiede tempo allo Spezia: spera in Inter o Juve” (Di lunedì 28 settembre 2020) Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport, tramite il suo account Twitter ha dato notizia delle ultime sul futuro di Fernando Llorente. Llorente chiede ancora tempo allo Spezia. spera in Inter o Juve come quarta punta, ma per ora nulla. #Llorente chiede ancora tempo allo #Spezia. spera in #Inter o #Juve come quarta punta, ma per ora nulla — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 28, 2020 L'articolo Pedullà: “Llorente chiede tempo allo Spezia: spera in Inter o Juve” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport, tramite il suo account Twitter ha dato notizia delle ultime sul futuro di Fernando Llorente. Llorenteancoraino Juve come quarta punta, ma per ora nulla. #Llorenteancorain #o #Juve come quarta punta, ma per ora nulla — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 28, 2020 L'articolo Pedullà: “Llorenteino Juve” ilNapolista.

