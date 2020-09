“Parlo ancora con mia mamma”. Live, Barbara D’Urso si commuove con la figlia di Roberta Ragusa (Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite a Live Non è la D’Urso Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, si è raccontata in esclusiva a Barbara D’Urso. La ragazza, oggi 19enne, si è appoggiata al padre Antonio Logli durante tutto l’arco della scomparsa della madre: “Mi ha aiutato tanto a crescere, ma oltre a lui anche i miei nonni e amici mi hanno sostenuto e consolato”. Barbara D’Urso ha cercato di capire cosa prova oggi Alessia Logli, che rapporto astratto ha con la madre scomparsa Roberta Ragusa, di cui dell’omicidio è stato condannato a 12 anni il marito Antonio Logli, dicendole: “Tu quando parli con lei, come le parli, come se fosse qua o come se fosse una stella?” Poi Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite aNon è la D’Urso Alessia Logli,di, si è raccontata in esclusiva aD’Urso. La ragazza, oggi 19enne, si è appoggiata al padre Antonio Logli durante tutto l’arco della scomparsa della madre: “Mi ha aiutato tanto a crescere, ma oltre a lui anche i miei nonni e amici mi hanno sostenuto e consolato”.D’Urso ha cercato di capire cosa prova oggi Alessia Logli, che rapporto astratto ha con la madre scomparsa, di cui dell’omicidio è stato condannato a 12 anni il marito Antonio Logli, dicendole: “Tu quando parli con lei, come le parli, come se fosse qua o come se fosse una stella?” Poi...

