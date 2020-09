Nigeria, 13enne condannato a 10 anni per blasfemia. Il direttore di Auschwitz: 'Vado in prigione al posto suo' (Di lunedì 28 settembre 2020) In Nigeria Omar Farouq, ragazzo Nigeriano di 13 anni , avrebbe bestemmiato davanti a un amico e per questo è stato condannato a 10 anni di prigione . Una barbarie giuridica che è arrivata fino in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) InOmar Farouq, ragazzono di 13, avrebbe bestemmiato davanti a un amico e per questo è statoa 10di. Una barbarie giuridica che è arrivata fino in ...

13enne condannato a 10 anni di carcere per blasfemia: l’UNICEF chiede una revisione di sentenza

