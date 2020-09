Nicoletta Mantovani e il matrimonio con Alberto Tinarelli | “Un colpo di fulmine”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 28 settembre 2020) A sette giorni dalle sue seconde nozze,si racconta nello studio di “Live – Non è la d’Urso”. La vedova di Luciano Pavarotti ha sposato: “Il nostro è stato undi fulmine – confessa a Barbara d’Urso – inizialmente pensavo di non aver fatto”. Ilè arrivato quasi all’improvviso: “Era una sorpresa per il suo compleanno – spiega – e su due piedi abbiamo deciso di sposarci in un mese. Sono stata molto fortunata:infatti voleva che Alice, mia figlia, fosse d’accordo”. Infine un ricordo sul Maestro Pavarotti: “Lui mi ha sempre detto di aprirmi alla vita – ha detto – ...