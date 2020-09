Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “È affranto per l’infortunio” (Di lunedì 28 settembre 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del proprio assistito, infortunatosi durante Napoli-Genoa. “Lorenzo è affranto per l’infortunio che al 90% lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus e a rinunciare alla convocazione in Nazionale. Ci teneva tantissimo a scendere in campo a Torino, così come ci teneva ad aiutare il Napoli a battere il Genoa. Ieri è andata bene, peccato per il k.o. di Lorenzo. Domani si sottoporrà ad esami strumentali, si teme uno stiramento. Speriamo che tutto vada per il verso giusto”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 28 settembre 2020) Vincenzo Pisacane, agente di, hato ai microfoni di Radio Crc del proprio assistito, infortunatosi durante-Genoa. “per l’infortunio che al 90% lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus e a rinunciare alla convocazione in Nazionale. Ci teneva tantissimo a scendere in campo a Torino, così come ci teneva ad aiutare ila battere il Genoa. Ieri è andata bene, peccato per il k.o. di. Domani si sottoporrà ad esami strumentali, si teme uno stiramento. Speriamo che tutto vada per il verso giusto”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ...

