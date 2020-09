Milazzo, sottufficiale annegato per salvare due giovani dalla furia del mare (Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo, sabato mattina, 26 settembre 2020, si è tuffano in mare nel tentativo di salvare due ragazzini rimasti in balia delle onde. I giovani, che avevano deciso di sfidare il mare in tempesta nonostante l’allerta meteo diramata, si sono salvati. Per Aurelio, quarant’anni, sposato e con due figli, non c’è stato nulla da fare: il sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo è annegato. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri mattina nel mare antistante la baia del Tono, dopo diverse ore di ricerca. Un gesto eroico dal finale purtroppo tragico. Leggi anche –> Fratelli Bianchi a piede libero con ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelio Visalli,della Guardia Costiera di, sabato mattina, 26 settembre 2020, si è tuffano innel tentativo didue ragazzini rimasti in balia delle onde. I, che avevano deciso di sfidare ilin tempesta nonostante l’allerta meteo diramata, si sono salvati. Per Aurelio, quarant’anni, sposato e con due figli, non c’è stato nulla da fare: ildella Guardia Costiera di. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri mattina nelantistante la baia del Tono, dopo diverse ore di ricerca. Un gesto eroico dal finale purtroppo tragico. Leggi anche –> Fratelli Bianchi a piede libero con ...

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - Antonio47871804 : RT @guardiacostiera: Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza vi… - Mosange : RT @Tg3web: C'è il cordoglio della comunità e la rabbia dei familiari per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale annegato per aiutar… -