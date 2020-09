Manicure «Everything-At-Once» | il trend unghie definitivo per il 2020

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Accorrete indecise croniche: se siete tra coloro che non riescono a scegliere una tendenza precisa in fatto di unghie, una sola nuance à la page su cui puntare o la nail art giusta per il momento, leggete subito di seguito. Qui abbiamo la soluzione-à-porter, perfetta per questo 2020 fuori dagli schemi: la manicure Everything-At-Once (letteralmente «tutta insieme»), è il trend che fa per voi. Quella che piace anche a Fedez e Chiara Ferragni, per intenderci, in cui ogni unghia ha, non solo il proprio colore, ma addirittura il suo design unico. Insomma la creatività in punta di dita ha fatto l’upgrade, passando decisamente al livello successivo.