Lutto per l’ex Lazio Muslera: è scomparsa la mamma (Di lunedì 28 settembre 2020) Fernando Muslera, portiere ex Lazio e attualmente al Galatasaray, ha subito un grave Lutto. La mamma dell’uruguaiano, da tempo malata, è scomparsa oggi. Muslera, dopo aver chiesto e ottenuto un permesso del suo allenatore, Fatih Terim, era già tornato in Uruguay per starle vicino. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Fernando, portiere exe attualmente al Galatasaray, ha subito un grave. Ladell’uruguaiano, da tempo malata, èoggi., dopo aver chiesto e ottenuto un permesso del suo allenatore, Fatih Terim, era già tornato in Uruguay per starle vicino.

