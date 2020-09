Lagarde, prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 28 SET - "L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte", e "la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 28 SET - "L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, lesul futuro restano", e "la ...

classcnbc : #LAGARDE: Stiamo ancora avvertendo l'impatto della pandemia di #COVID19 in tutta la zona euro. Le imprese stanno af… - fisco24_info : Lagarde, prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti: Usare Recovery in tempo e per crescita -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde prospettive Le Borse di oggi, 28 settembre. Listini in rialzo dopo un mese difficile per la ripresa dei contagi la Repubblica Lagarde, prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti

"L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte", e "la ripresa resta incerta, incomplet ...

Bce: Lagarde, persistono rischi di peggioramento economica da crisi sanitaria -2-

Saranno pubblicati pareri Comitato etico su conflitti interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 set - Lagarde non ha indicato delle novita' ne' nell'analisi della situazione economica n ...

"L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte", e "la ripresa resta incerta, incomplet ...Saranno pubblicati pareri Comitato etico su conflitti interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 set - Lagarde non ha indicato delle novita' ne' nell'analisi della situazione economica n ...