Ha inventato una sedia a rotelle in modo che sua moglie possa correre a 20 chilometri all’ora [VIDEO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno youtuber ha deciso di costruire una sedia a rotelle che possa percorrere 20 km in una sola ora. Si tratta di una scoperta geniale eseguita dall’uomo, noto come Jerry Rig Everything, che ha inventato la sedia a rotelle più incredibile degli ultimi anni. Un atto solidale, ma non è il primo, perché già nel 2018, quindi solo due anni fa, l’uomo aveva unito due bici elettriche e aveva quindi posizionato al centro di esse un sedile. La sfida più difficile nello sviluppo di una sedia a rotelle di questo tipo è il prezzo, racconta Jerry, che si dice convinto di voler creare uno strumento che fosse accessibile a tutti. In questo senso, ha aggiunto di voler trovare componenti di ... Leggi su virali.video (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno youtuber ha deciso di costruire unacheper20 km in una sola ora. Si tratta di una scoperta geniale eseguita dall’uomo, noto come Jerry Rig Everything, che halapiù incredibile degli ultimi anni. Un atto solidale, ma non è il primo, perché già nel 2018, quindi solo due anni fa, l’uomo aveva unito due bici elettriche e aveva quindi posizionato al centro di esse un sedile. La sfida più difficile nello sviluppo di unadi questo tipo è il prezzo, racconta Jerry, che si dice convinto di voler creare uno strumento che fosse accessibile a tutti. In questo senso, ha aggiunto di voler trovare componenti di ...

bedLiar23 : @carlottaacrea @salvatrash1 Denis parlava del fatto che avessi inventato un filtro popolarissimo, Matilde ha detto… - MassiAlbertOne : @rprat75 Sono combattuto. Partita che non puoi buttar via per una chiamata arbitrale un po’ così. L’intercetto su A… - hazzasoulmate_ : @anomalyblake non è un santo dai, la prima volta che è diventato mangiamorte ha pensato a lily? no. quando l’ha chi… - artsdecade : Non so chi abbia inventato i termini omo/eteroflessibile ma spero stia passando una brutta giornata - yerinsult : 10/10 ha inventato la frutta e l'estate non è una regina è un'imperatrice mettetevi in ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : inventato una Mitomane denunciato: s'era inventato una bomba alla Banca Sella e degli incidenti stradali ilbiellese.it Roma-Juventus 2-2: Ronaldo porta la Juve dove ancora non è; Pirlo, il risultato la cosa migliore

Il pari di Roma è deludente: non ci sono né gioco, né luce. Sembra il Sarri involuto di inizio 2019/20, è lontano da Allegri ...

"Ecco come combattiamo chi vuol solo fare danni"

Michele Cignarale, 44 anni. Si occupa di marketing territoriale da Potenza e s’è inventato la ’scatola nera’ delle pagelle per alberghi e ristoranti. Come ha fatto? "Abbiamo brevettato un sistema che ...

Il pari di Roma è deludente: non ci sono né gioco, né luce. Sembra il Sarri involuto di inizio 2019/20, è lontano da Allegri ...Michele Cignarale, 44 anni. Si occupa di marketing territoriale da Potenza e s’è inventato la ’scatola nera’ delle pagelle per alberghi e ristoranti. Come ha fatto? "Abbiamo brevettato un sistema che ...