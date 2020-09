Genoa, doppio colpo in entrata: sono attesi Ranocchia e Scamacca (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il ko pesantissimo (sconfitta per 6-0) subito ieri a Napoli, il Genoa si consola con l’arrivo di due colpi importanti: l’attaccante Gianluca Scamacca dal Sassuolo e il difensore Andrea Ranocchia dall’Inter. A buon punto, inoltre, è la trattativa per l’estremo difensore del Lecce, Mauro Vigorito, che andrà a fare il vice Perin e, data la positività al Covid-19 di quest’ultimo, è possibile che, in caso di arrivo nei prossimo giorni, Vigorito possa esordire già nell’anticipo di sabato contro il Torino. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il ko pesantissimo (sconfitta per 6-0) subito ieri a Napoli, ilsi consola con l’arrivo di due colpi importanti: l’attaccante Gianlucadal Sassuolo e il difensore Andreadall’Inter. A buon punto, inoltre, è la trattativa per l’estremo difensore del Lecce, Mauro Vigorito, che andrà a fare il vice Perin e, data la positività al Covid-19 di quest’ultimo, è possibile che, in caso di arrivo nei prossimo giorni, Vigorito possa esordire già nell’anticipo di sabato contro il Torino.

