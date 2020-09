Esplode la tv in casa: muore 88enne. Il cadavere di Angela trovato dalla figlia (Di lunedì 28 settembre 2020) Esplode la televisione in casa e una donna muore. È successo domenica 27 settembre a Barbariga, comune italiano di poco più di duemila abitanti della provincia di Brescia, in Lombardia. Angela Roncali di 88 anni, è morta, soffocata dal fumo sprigionato dal suo televisore in seguito a un cortocircuito. A trovarla in fin di vita è stata la figlia. La donna non è riuscita ad allontanarsi in tempo e ha perso i sensi dopo aver respirato a lungo il fumo. Una volta arrivata a casa, la donna ha trovato la madre sdraiata sul pavimento nel salotto della sua casa nel paese della Bassa bresciana. In quel momento il televisore era già esploso e la stanza era piena di fumo. La donna ha chiamato subito i soccorsi.



