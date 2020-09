Esclusiva: Parma scatenato, pronti sei acquisti. Ci sono anche Osorio, Saponara e Traoré (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo due sconfitte nelle prime due giornate, il Parma è pronto a scatenarsi sul mercato. sono pronti sei acquisti, si tratta di trattative in stato avanzato.Parliamo di Yordan Osorio, difensore centrale venezuelano del Porto, Simon Sohm centrocampista dello Zurigo classe 2001, Juan Brunetta, classe 97 del Godoy Cruz di nazionalità argentina ma con passaporto italiano. Poi, Sean Klaiber, classe ’94 terzino destro dell’Utrecht, Riccardo Saponara in uscita dalla Fiorentina e Amad Traoré, attaccante ivoriano dell’Atalanta classe 2002. Foto: logo Parma sito L'articolo Esclusiva: Parma scatenato, pronti sei acquisti. Ci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo due sconfitte nelle prime due giornate, ilè pronto a scatenarsi sul mercato.sei, si tratta di trattative in stato avanzato.Parliamo di Yordan, difensore centrale venezuelano del Porto, Simon Sohm centrocampista dello Zurigo classe 2001, Juan Brunetta, classe 97 del Godoy Cruz di nazionalità argentina ma con passaporto italiano. Poi, Sean Klaiber, classe ’94 terzino destro dell’Utrecht, Riccardoin uscita dalla Fiorentina e Amad Traoré, attaccante ivoriano dell’Atalanta classe 2002. Foto: logosito L'articolosei. Ci...

ParmaPartenopea : #TifosoPartenopeo...non sai come vedere la #SSCNapoli a #Parma? Tesseramento 2020/2021 Parma Partenopea per suoi… - ParmaPartenopea : #TifosoPartenopeo...non sai come vedere la #SSCNapoli a #Parma? Tesseramento 2020/2021 Parma Partenopea per suoi… - ParmaLiveTweet : Sky o DAZN? Il derby Bologna-Parma in esclusiva sulla tv satellitare - MondoPrimavera : ?Il #Parma piazza un colpo in prospettiva? Preso il portiere classe '03 Alberto #Rossi?? #Calciomercato #Esclusiva - clikservernet : Esclusiva: Scamacca in uscita, c’è il Parma. E si inserisce il Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Parma Le meraviglie del Battistero illustrate in esclusiva agli abbonati Gazzetta di Parma Pirlo con 11 allenamenti veri, cosa vi aspettavate? E ascoltate CR7

Iscriviti gratuitamente alla newsletter di Tuttosport per non perdere i prossimi contenuti esclusivi. Ecco l'approfondimento di oggi ...

Bologna Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Bologna e Parma è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalm ...

Iscriviti gratuitamente alla newsletter di Tuttosport per non perdere i prossimi contenuti esclusivi. Ecco l'approfondimento di oggi ...La partita tra Bologna e Parma è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalm ...