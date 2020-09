Elettra Lamborghini finalmente sposa, tante critiche per la scelta dell’abito: «Quanto sei volgare!» (Di lunedì 28 settembre 2020) finalmente il giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini è arrivato. Sabato 26 settembre, la bella ereditiera ha sposato il suo amato Afrojack. Si parlava di questo giorno da tantissimo tempo e nonostante la pandemia la data non è stata rimandata. Le foto del grande giorno hanno fatto il giro del web. Erano tutti curiosi di scoprire che abito avrebbe indossato la Lamborghini. Ovviamente non si è smentita e si è presentata un vestito da sposa molto sensuale. Scollatura da urlo e trasparenze da capogiro, proprio nel suo classico stile. C’è chi l’ha amata e chi criticata, come al solito. Il matrimonio di Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini si è ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020)il giorno del matrimonio diè arrivato. Sabato 26 settembre, la bella ereditiera hato il suo amato Afrojack. Si parlava di questo giorno da tantissimo tempo e nonosla pandemia la data non è stata rimandata. Le foto del grande giorno hanno fatto il giro del web. Erano tutti curiosi di scoprire che abito avrebbe indossato la. Ovviamente non si è smentita e si è presentata un vestito damolto sensuale. Scollatura da urlo e trasparenze da capogiro, proprio nel suo classico stile. C’è chi l’ha amata e chi criticata, come al solito. Il matrimonio disi è ...

Manuee_91 : @sonoclaudio @SM_SaraMauri @MarinaPunto1 Raga, Elettra Lamborghini è stata in gara a Sanremo ed è la nipote del fon… - SM_SaraMauri : @sonoclaudio Ho visto un articolo sul vestito di questa Elettra Lamborghini. Sarà un’ereditiera? Non lo so manco io - SerenaBarde : Comunque Elettra Lamborghini ha scopiazzato un po’ troppo lo stile del matrimonio di Chiara Ferragni..... - SM_SaraMauri : @sonoclaudio Ah. Mi dimenticavo del vestito di Elettra Lamborghini - lillydessi : Chi è #Ginevra #Lamborghini, la sorella di #Elettra assente alle nozze - L'HuffPost -