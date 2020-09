Covid-19 nel Sannio, cresce il numero dei positivi: nessun nuovo guarito (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – cresce il numero dei positivi al Covid-19 nel Sannio. Secondo la tabella dell’Asl di Benevento c’è un “+5” rispetto a ieri. Tutti e cinque i positivi in più sono in un regime di quarantena domiciliare, e sono di Benevento (+1), Moiano (+1), Montesarchio (+2) e Telese Terme (+1). nessun nuovo guarito, quindi restano a 50 le persone che fortunatamente hanno sconfitto il Coronavirus. Resta alta l’attenzione nel Sannio. Di seguito la tabella dell’Asl di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeial-19 nel. Secondo la tabella dell’Asl di Benevento c’è un “+5” rispetto a ieri. Tutti e cinque iin più sono in un regime di quarantena domiciliare, e sono di Benevento (+1), Moiano (+1), Montesarchio (+2) e Telese Terme (+1)., quindi restano a 50 le persone che fortunatamente hanno sconfitto il Coronavirus. Resta alta l’attenzione nel. Di seguito la tabella dell’Asl di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

