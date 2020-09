Coronavirus, tamponi rapidi per viaggi dall’estero e rientri in Sicilia (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – tamponi rapidi per chi arriva in Sicilia dall’estero. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che entrerà in vigore mercoledì 30 settembre e avrà validità fino al 30 ottobre. Chiunque entri nel territorio della Sicilia provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l’obbligo di registrarsi sul sito http://www.SiciliaCoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –per chi arriva indall’estero. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che entrerà in vigore mercoledì 30 settembre e avrà validità fino al 30 ottobre. Chiunque entri nel territorio dellaprovenendo da Stati Ue o extra Ue ha l’obbligo di registrarsi sul sito http://www..it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti inadempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 26/09/20 • Attualmente positivi: 48.593 • Deceduti: 35.818 (+17, +0,05%) • Dimessi/Guariti: 223.69… - RegLombardia : #LNews A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3. ????… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #28settembre ?? 85 nuovi casi ?? 4396 tamponi eseguiti ?? 115 ricoverati (+10 da ieri) ??… - mariorossinet : RT @CesareSacchetti: Il microbiologo Rigoli ha spiegato come il Covid ormai fosse spento e che per trovarlo 'si amplifica il segnale di pos… - verdeocchio : RT @lucarango88: ?? Dati #Coronavirus #Lombardia #28settembre Casi Positivi +119 (106.323 +0,11%) Deceduti +2 (16.948 +0,01%) Guariti +20 (… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tamponi CORONAVIRUS: TAMPONI, ecco come effettuarli, Regione per Regione iLMeteo.it Coronavirus, altra giornata difficile: sono 24 i nuovi contagiati in provincia di Latina. La metà ad Aprilia

Con l'arrivo dei risultati dei tanti tamponi fatti in queste ultime settimane si alza in maniera vistosa il numero delle persone positive al coronavis ...

Nuovo caso (asintomatico) di Covid-19 a Furci Siculo. I familiari sottoposti a tampone sono risultati negativi

Furci Siculo – Nuovo caso di coronavirus a Furci Siculo. Ne ha dato comunicazione il sindaco Matteo Francilia: “Cari concittadini con la trasparenza di sempre vi comunico che a Furci Siculo abbiamo un ...

Con l'arrivo dei risultati dei tanti tamponi fatti in queste ultime settimane si alza in maniera vistosa il numero delle persone positive al coronavis ...Furci Siculo – Nuovo caso di coronavirus a Furci Siculo. Ne ha dato comunicazione il sindaco Matteo Francilia: “Cari concittadini con la trasparenza di sempre vi comunico che a Furci Siculo abbiamo un ...