Coronavirus | siamo a un bivio | aumentare i test o togliere l’obbligo del doppio tampone ai guariti

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’Italia sta faticosamente cercando di isolare e curare le persone positive al Covid, attraverso le famose tre T:are, tracciare e trattare. In questo momento soprattutto il problema dei, i tamponi, è centrale, in quanto si devono velocemente individuare i contatti di una persona infetta. Se, ad esempio, io risulto ammalato, nell’arco di due o tre giorni dovrebbero effettuare unquelle persone che ho incontrato in modo ravvicinato, per periodi significativi, negli ultimi 14 giorni. Per questo l’applicazione Immuni sarebbe molto importante, in quanto permetterebbe ad ognuno di noi, se usata da tutti, di individuare i propri contatti, senza affidarsi alla memoria a volte fallace. Dopo altri 14 giorni, periodo massimo d’incubazione, queste persone dovrebbero rifare di nuovo il ...