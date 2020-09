Coronavirus | peggiorano i dati in Italia | Campania e Lazio le Regioni in cui il contagio cresce di più | aumentano i ricoverati DATI

(Di lunedì 28 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 16 morti, 773 guariti e 1.494 nuovi casi su 51.109 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,92% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi (è la percentuale più alta degli ultimi 4 mesi). Lecon il più alto numero di nuovi casi sono state oggi(295),(211), Veneto (183), Lombardia (119), Liguria (109), Sicilia (102), Piemonte (94), Emilia Romagna (85) e Toscana (85). Anche oggi la Regione con il numero più basso di casi è la Calabria, appena 5 nuovi positivi. Il bilancio aggiornato ad oggi inè di: 311.364 casi ...

