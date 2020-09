Codacons, denuncia per Chiara Ferragni: blasfemia e offesa al sentimento religioso (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. L’influencer infatti è colpevole, secondo l’associazione dei consumatori, di aver diffuso una immagine in cui appare raffigurata come una Madonna: “Ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”, ha scritto il Codacons. “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere – si legge ancora nella nota – ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilhatoperal. L’influencer infatti è colpevole, secondo l’associazione dei consumatori, di aver diffuso una immagine in cui appare raffigurata come una Madonna: “Ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”, ha scritto il. “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondoe per l’arte in genere – si legge ancora nella nota – ...

Corriere : Il Codacons denuncia Ferragni per blasfemia. Fedez: «Mi mancavano» - NSigaro : RT @DarioBallini: Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia. Ok. Adesso sono ufficialmente un fan della Ferragni. Ci siete rius… - ABBATTEMAN : @cristinamucciol Zitta che sennò il codacons denuncia pure Caravaggio... - slexiesagb : RT @anamoRacsecnarF: Il Codacons denuncia #chiaraferragni per blasfemia per uno scatto in cui appare come una madonna. Si può essere più o… - planetpaul65 : RT @DarioBallini: Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia. Ok. Adesso sono ufficialmente un fan della Ferragni. Ci siete rius… -