Box office settimanale | tra crolli e conferme

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ritorniamo con il Box, cercando di capire in che direzione sta andando il mondo del cinema. Molto preoccupante è il dato delle presenze, diminuite rispetto alle settimane precedenti. Nel nostro ultimo aggiornamento, risalente a due settimane fa, After 2 era il titolo con maggiori incassi e presenze. In poco tempo è crollato al sesto posto con appena € 155.689 di incasso e poco più di 23.000 biglietti venduti. Tenet ha riconquistato il primo posto, sfondando il muro dei € 6.000.000 di incasso e quasi 80.000 presenze in sala in una settimana. Ovviamente non sono numeri altissimi ma, per un film di questa portata e in un periodo del genere, arrivare a queste cifre,fino a 6 mesi fa, sembrava impensabile. Box: da Il Giorno Sbagliato a ...