Asl Roma 6, focolaio in una casa di riposo: 39 nuovi casi (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono 56 i nuovi casi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di 9 casi di contatti già noti ed isolati, mentre 39 nuovi casi hanno il link con il focolaio della casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa. Il cluster è stato individuato grazie ad un'attività di verifica a campione predisposta dalla Asl. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 211 nuovi casi (73 a Roma) e 3 decessi. Ecco il bollettino delle Asl Nel bollettino odierno D'Amato ha ricordato l'importanza di rispettare tutte le procedure e i ...

Sono 56 i nuovi casi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di 9 casi di conta ...

Coronavirus, oggi nel Lazio 211 nuovi casi (73 a Roma) e 3 decessi. Ecco il bollettino delle Asl

Sono 211 su circa 8.000 tamponi i casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Tre i decessi e 73 casi a Roma. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 29 i c ...

