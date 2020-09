Ariadna Romero, ex fidanzata Pierpaolo Petrelli, chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di lunedì 28 settembre 2020) Conosciamo meglio la modella, attrice e showgirl cubana Ariadna Romero diventata famosa in Italia anche per la sua relazione con Pierpaolo Petrelli Fonte Instagram – @Ariadna RomeroLa sua fama nel Bel Paese ha avuto inizio con il film “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni, ma poi è proseguita tra altri programmi televisivi e storie d’amore di una certa risonanza. Ariadna Romero, avvenente showgirl cubana si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo anche grazie ai social network dove è attiva e molto seguita. Approfondiamo gli aspetti meno noti della sua vita e della sua carriera. Ariadna Romero età, ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Conosciamo meglio la modella, attrice e showgirl cubanadiventata famosa in Italia anche per la sua relazione conFonte Instagram – @La sua fama nel Bel Paese ha avuto inizio con il film “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni, ma poi è proseguita tra altri programmi televisivi e storie d’amore di una certa risonanza., avvenente showgirl cubana si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo anche grazie ai social network dove è attiva e molto seguita. Approfondiamo gli aspetti meno noti della suae della suaetà, ...

njennasmeh : Beata Ariadna Romero che ha fatto un figlio con un uomo cosi maturo come Pierpaolo. #gfvip - enzoprimerano27 : @santanaslam Di fama sicuramente ,di fregna ho dei dubbi sai dicono che si è fatta per molto tempo una supegnocca… - MicheleGiorgini : Certo che questo prima della Gregoraci stava con Ariadna Romero insomma tutte poco gnocche #GFVIP - breathinlaura : @Obriensgirl__ @annakiara119 si si un figlio con ariadna romero - Chicca_colors : Altro che la Gregoraci io invidio la ex di Pierpaolo, Ariadna Romero altroché #gfvip -