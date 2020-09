Tegola per il Napoli, Insigne fuori un mese: salta la Juventus (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutte notizie per il Napoli, che potrebbe perdere Lorenzo Insigne per alcune settimane. L’attaccante partenopeo è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara con il Genoa, vinta dagli azzurri 6-0. Dopo appena 20 minuti di match l’esterno azzurro ha sentito tirare alla coscia sinistra e si è fermato dolorante a terra per qualche minuto. Dopo l’intervento dello staff medico azzurro è uscito zoppicando nell’apprensione della panchina del Napoli. Per il capitano del Napoli si teme un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori per 3 settimane. In questi minuti Insigne sta svolgendo gli esami strumentali del caso e come riporta il giornalista di Sky ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutte notizie per il, che potrebbe perdere Lorenzoper alcune settimane. L’attaccante partenopeo è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara con il Genoa, vinta dagli azzurri 6-0. Dopo appena 20 minuti di match l’esterno azzurro ha sentito tirare alla coscia sinistra e si è fermato dolorante a terra per qualche minuto. Dopo l’intervento dello staff medico azzurro è uscito zoppicando nell’apprensione della panchina del. Per il capitano delsi teme un problema muscolare che lo potrebbe tenereper 3 settimane. In questi minutista svolgendo gli esami strumentali del caso e come riporta il giornalista di Sky ...

Seconda vittoria consecutiva per il Milan che batte il Crotone fuori casa per 0-2 senza soffrire troppo. Grande partita per tutta la squadra allenata da Pioli, che sale a sei punti in campionato.

Quadri: «Tutti ci hanno remato contro»

LUGANO - «Il Ticino è un unicum perché lo è, evidentemente, anche la sua posizione geografica e la sua situazione». Il fallimento dell'iniziativa UDC sull'immigrazione moderata non ha sorpreso il legh ...

