Scuola Chiusa ad Altamura per Contagi Dopo Festa 18 Anni | “Studenti Irresponsabili”

(Di domenica 27 settembre 2020) Ad, in provincia di Bari, sono state chiuse due scuole a causa diavvenuti tra gli studenti e la segreteria. Una delle due scuole è stata “in maniera preventiva dal dirigenteaver avuto notizie che alcuni alunni hanno partecipato ad unadi 18in cui poi ci sono stati …

ricpuglisi : Sciopero di venerdì, scuola chiusa dopo neanche una settimana - mante : Oggi e domani scioperano i bidelli e la scuola di mia figlia resterà chiusa fino alla prossima settimana perché non… - Nanoalto : Covid: scuola Altamura chiusa dopo festa - 539th : Prima scuola chiusa a #Genova, dopo la scoperta di 7 casi e altri in attesa di referto. - wam_the : Covid, un contagio a Montella. Chiusa una scuola in Irpinia -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Chiusa

RomaReport.it

Le autorità del Niger hanno rinviato la riapertura delle scuole in tutto il Paese a seguito delle violente inondazioni che hanno ...Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte ...