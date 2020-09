Salerno | ai domiciliari presunto spacciatore di crack e cocaina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina i militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo una Lancia Y in via Filippo Smaldone, controllando i due soggetti a bordo che davano l’impressione di essere particolarmente innervositi dalla presenza dei Carabinieri. Tale atteggiamento ha portato gli operanti a procedere ad un controllo più accurato, attività che ha fatto rinvenire 29 dosi die circa 600 euro, tutto sottoposto a sequestro. Per le modalità del rinvenimento è stato quindi arrestato e sottoposto aiil 23enne salernitano D.F., mentre è stato denunciato in correità l’altro occupante della vettura, il 21enne salernitano F.S. L'articolo proviene da Anteprima24.it.