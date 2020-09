Roma. Blitz antidroga dei Carabinieri: 4 arresti e una denuncia (Di domenica 27 settembre 2020) Quattro arresti e una denuncia. Questo l’esito del Blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. In via Michele Bonelli, i militari di San Pietro, hanno notato un uomo alla guida di un’utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Una volta identificato il guidatore, un 38enne Romano, i Carabinieri tramite gli accertamenti effettuati alla banca dati, hanno scoperto che il 38enne non era in possesso della patente di guida, perche’ precedentemente revocata e che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e quindi hanno approfondito il controllo. La perquisizione sul posto, ha permesso ai militari di rinvenire nelle tasche dell’uomo, un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 settembre 2020) Quattroe una. Questo l’esito deldeidel Comando Provinciale di. In via Michele Bonelli, i militari di San Pietro, hanno notato un uomo alla guida di un’utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Una volta identificato il guidatore, un 38enneno, itramite gli accertamenti effettuati alla banca dati, hanno scoperto che il 38enne non era in possesso della patente di guida, perche’ precedentemente revocata e che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e quindi hanno approfondito il controllo. La perquisizione sul posto, ha permesso ai militari di rinvenire nelle tasche dell’uomo, un ...

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, in due diverse operazioni, hanno arrestato due pusher. La prima a finire in manette è una donna 56enne romana, trovata in possesso di 13 dosi di coc ...

