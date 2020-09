Renato Zero si confessa a Verissimo e commuove Silvia Toffanin: “Ho rischiato di morire” (Di domenica 27 settembre 2020) Renato Zero è uno dei più famosi cantautori del panorama italiano. È considerato un vero e proprio talento dalle grandi doti artistiche in grado di essere un vero e proprio chansonnier, ovvero dotato di capacità interpretative. Un artista che ha alle spalle una lunghissima carriera con 43 album pubblicati e una verve provocatoria e teatrale. A breve Renato Zero pubblicherà tre dischi che compongono il nuovo album dal titolo “Zerosettanta – Volume tre”. Il 30 settembre il cantante compirà 70 anni e per l’occasione è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista Renato Zero si è lasciato andare ad alcune ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020)è uno dei più famosi cantautori del panorama italiano. È considerato un vero e proprio talento dalle grandi doti artistiche in grado di essere un vero e proprio chansonnier, ovvero dotato di capacità interpretative. Un artista che ha alle spalle una lunghissima carriera con 43 album pubblicati e una verve provocatoria e teatrale. A brevepubblicherà tre dischi che compongono il nuovo album dal titolo “settanta – Volume tre”. Il 30 settembre il cantante compirà 70 anni e per l’occasione è stato ospite da. Durante l’intervistasi è lasciato andare ad alcune ...

